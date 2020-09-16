CONSEGNATI LAVORI ALLA DITTA PER IL RELAMPING E LA VIDEOSORVEGLIANZA PER PIAZZA NINO LA RUSSA

130.000 euro per Piazza Nino La Russa (Ex Giardino Moscato). Dopo anni di abbandono della piazza, l'Amministrazione all'interno della sua programmazione ha previsto degli interventi. Consegnati i lavo...

130.000 euro per Piazza Nino La Russa (Ex Giardino Moscato). Dopo anni di abbandono della piazza, l'Amministrazione all'interno della sua programmazione ha previsto degli interventi. Consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria per il relamping e la videosorveglianza. Lavori finanziati dal Ministero degli Interni in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

“I lavori prevedono la sostituzione di 95 corpi illuminanti al led - dichiara l’assessore alle manutenzioni Luigi Gulisano - il ripristino dei 40 pali esistenti con la sostituzione dei bracci e la collocazione di telecamere di videosorveglianza e lettura delle targhe. Ed in più - conclude Gulisano - rifacimento dell'impianto con cavi in alluminio e ricollocamento dei quadri elettrici che erano stati vandalizzati. Il nostro obiettivo come Amministrazione è quello di riportare la piazza in uno stato di decoro e vivibile per tutta la città”.