CONTE: «A NATALE NON RIPETEREMO FERRAGOSTO, CERCHEREMO DI APRIRE LE SCUOLE PRIMA DI NATALE

"Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così - qui il bollettino Covid di oggi - a fine mese non avremo più zone rosse". E' quando ha dichiarato il presidente de...

"Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così - qui il bollettino Covid di oggi - a fine mese non avremo più zone rosse". E' quando ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite a Otto e mezzo su La7. "Tuttavia - ha aggiunto il premier -, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile". "Prima di Natale - ha assicurato Conte - cercheremo di aprire le scuole, stiamo lavorando per questo".

Riguardo al nodo dell'apertura degli impianti sciistici, invece, "non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve", ha affermato Conte. "Il problema del protocollo è un conto - ha aggiunto -, ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo".

Sul vaccino personalmente dichiara il Premier Conte,, sono per la facoltatività, l’obbligatorietà è una scelta molto forte che vorrei evitare. Io personalmente lo farò anche se non per primo perché la priorità è alle categorie più fragili”.