CONTE: CHIUSE IN TUTTA ITALIA OGNI ATTIVITÀ' PRODUTTIVA CHE NON SIA INDISPENSABILE, RESTANO APERTI SUPERMARKET,FARMACIE E PARA FARMACIE

Il premier Giuseppe Conte ha parlato in diretta dalla sua pagina Facebook per comunicare alcuni aggiornamenti sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Italia: «Il governo chiude in tutta Italia ogni attività produttiva non strettamente necessaria a garantirci i beni e i servizi essenziali». Nessuna restrizione prevista per le farmacie e i supermercati. Assicurati i servizi bancari, assicurativi e finanziari, assicurati i trasporti e tutte le attività funzionali a quelle essenziali. Per tutto il resto, verrà consentito solo il lavoro in smart working.

«Fin dall’inizio ho scelto di rendervi partecipe della crisi più difficile dal secondo dopoguerra», ha detto Conte.

