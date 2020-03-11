CONTE: "CHIUSE TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, TRANNE ALIMENTARI FARMACIE E PARAFARMACIE

Blocco totale, le nuove misure annunciate in conferenza stampa"Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie parafarmacie e alimentari. Resta consentita la...

"Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie parafarmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti". Conte annuncia la nomina di un commissario per le terapie intensive: Domenico Arcuri. E chiude: "Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani".

Edicole e stampatori resteranno aperti. E' quanto prevede, a quanto si apprende, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte si appresta a firmare sulle nuove restrizioni in Italia. Anche i tabaccai, si apprende ancora, restano aperti.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire da domani.

Quindi si è rivolto ai cittadini: "Grazie agli italiani che compiono sacrifici.

NON verranno chiuse le attività essenziali: NO all’assalto dei supermercati, i rifornimenti e lo spostamento delle merci sono garantiti.

Non creiamo situazioni pericolose per noi e per chi ci sta intorno. #RestateACasa

"Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica". Lo ha annunciato il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus. "L'Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione".

"Nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di Paesi colpiti", ha detto ancora il direttore generale dell'Oms.

"Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni", aveva detto Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus.