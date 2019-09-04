CONTE HA SCIOLTO LA RISERVA ECCO LA LISTA DEI MINISTRI, TRE SICILIANI

Il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e comunicato la lista dei Ministri del nuovo Governo sostenuto dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico.Il premier i...

Il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e comunicato la lista dei Ministri del nuovo Governo sostenuto dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico.

Il premier incaricato è salito intorno alle 14.45 al Quirinale per comunicare al Capo dello Stato i nomi dei componenti del nuovo esecutivo, e ha incontrato i giornalisti in Sala Stampa poco dopo le 16.00.

Il nuovo Governo giurerà domani alle 10.00 nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi ricevere la fiducia dalla Camera e dal Senato.

Tre i ministri Siciliani, new entry nella squadra di Governo la senatrice catanese Nunzia Catalfo, che sarà il successore di Luigi Di Maio al Ministero del Lavoro. Siciliani anche il Ministro del Mezzogiorno Giuseppe Provenzano e il riconfermato Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Escono di scena la deputata catanese del M5s Giulia Grillo, ex Ministro della Sanità, e la palermitana Giulia Bongiorno, che aveva ricoperto il ruolo di Ministro della Pubblica Amminitrazione nel Governo Conte I in quota Lega.

Conferme e novità nella lista dei Ministri. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarà Riccardo Fraccaro (Movimento 5 Stelle), Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese (Indipendente), Ministro degli Esteri Luigi Di Maio (M5s), Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s), Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (Partito Democratico), Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli (M5s), Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli (PD), Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (PD), Ministro del Mezzogiorno Giuseppe Provenzano (M5s), Ministro della Salute Roberto Speranza (Liberi e Uguali), Ministro della Difesa Lorenzo Guerini (PD), Ministro della Cultura Dario Francerschini (PD), Ministro degli Affari Europei Enzo Amendola, Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia (PD), Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (M5S), Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo (M5s), Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti (PD), Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (M5s), Ministro dei Rapporti per il Parlamento Federico D’Inca, Ministro dell’Innovazione Tecnlogica Paola Pisanio (Innovazione Tecnologica), Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiano Dadone (M5s).