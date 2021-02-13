CONTE LASCIA PALAZZO CHIGI, LUNGO APPLAUSO PER L'EX PREMIER

https://youtu.be/uV0fUTanE9g?t=180Il premier uscente Giuseppe Conte sta lasciando palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne e la cerimonia della campanella con il nuovo presidente del Consiglio Mari...

https://youtu.be/uV0fUTanE9g?t=180

Il premier uscente Giuseppe Conte sta lasciando palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne e la cerimonia della campanella con il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo il saluto del picchetto d'onore nel cortile della sede del governo, Conte è stato salutato da un lungo applauso dei dipendenti di palazzo Chigi che si sono affacciati dalle finestre sul cortile d'onore. Il premier uscente esce da palazzo Chigi mano nella mano con la compagna Olivia.