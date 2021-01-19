CONTE OTTIENE LA FIDUCIA DEL SENATO CON LA MAGGIORANZA RELATIVA

FLASHOk del Senato alla fiducia a maggioranza relativa con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti.Dopo il via libera della Camera, il governo ha incassato al Senato una risicata fiducia con 1...

156 sì contro 140, e 16 astenuti: è risicato il margine con cui il governo guidato da Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia al Senato, dopo l’uscita dalla maggioranza di Italia Viva di Matteo Renzi. Il voto, che permette al governo di andare avanti nel pieno delle sue funzioni, è lontano dalla maggioranza assoluta dell’aula fissata a quota 161.

Adesso Conte, a meno di dimissioni a sorpresa, sarà costretto ad andare avanti di volta in volta cercando i voti - o le astensioni - dei cosiddetti responsabili, costruttori o trasformisti, a seconda del punto di vista. “È complicato governare con chi dissemina mine nella maggioranza, con chi ti accusa di immobilismo e di correre troppo, di non decidere e di decidere troppo”, aveva detto Conte in un attacco nemmeno troppo velato al leader di Italia Viva.