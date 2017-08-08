CONTINUA IL GRAN CALDO, BOLLINO ROSSO A CATANIA PER ALTRI 3 GIORNI
Il ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania già pubblicato nella giornata di ieri....
Il ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania già pubblicato nella giornata di ieri.
Nel prospetto si legge la conferma per le giornate di oggi, domani e dopodomani una situazione di livello 3 ALLERTA ROSSO (condizioni ad elevato rischio che permangono per 3 o più giorni con conseguente allerta dei servizi sanitari e sociali).
Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo:
1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata
2. Abbigliamento leggere e adeguato
3. Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro
4. Ridurre la temperatura corporea
5. Ridurre il livello di attività fisica.
6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.
7. Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.
8. Conservare correttamente i farmaci
9. Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.
10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.