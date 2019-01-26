CONTINUA L'EMISSIONE DI CENERE, SPAZIO AEREO CHIUSO FINO A DOMANI

AGGIORNAMENTOLa società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa della prosecuzione dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unit...

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa della prosecuzione dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha confermato la chiusura dello spazio aereo fino alle 11 di domani, domenica 27 gennaio.

Nessun volo potrà quindi partire o atterrare all’aeroporto di Catania.

Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti solo dopo la prossima riunione dell’Unità di crisi che si terrà nella mattinata di domani.

I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto.

A causa della ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la totale chiusura dello spazio aereo dell'aeroporto di Catania dalle ore 13 alle ore 17 di oggi.

Nella fascia oraria interessata nessun volo potrà quindi partire o atterrare all’aeroporto di Catania. I passeggeri devono informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le compagnie aeree.

Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti solo dopo la prossima riunione dell’Unità di crisi. Il terminal rimane comunque aperto ai passeggeri

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2019-01-26

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che durante la mattinata di oggi, grazie ad una parziale temporanea schiarita, è stato possibile osservare - tramite la rete di telecamere e su segnalazione di personale INGV in campo - che l'emissione di cenere dal Cratere di NE si è intensificata rispetto a quanto riportato nel comunicato di aggiornamento del 23.01.2019 alle ore 15:19 UTC. La cenere è spinta dal vento in direzione dei quadranti meridionali del vulcano. Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico, nel corso della serata di ieri si è osservato un leggero incremento seguito, in breve tempo, da una diminuzione. Allo stato attuale si segnala un decremento dei valori di ampiezza che si mantengono attorno alla media.