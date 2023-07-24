CONTINUANO ANCHE A OGGI I BLACK-OUT ELETTRICI A PATERNO'

Non si ferma l'ondata di calore e nemmeno i disagi legati alle interruzioni di energia elettrica in provincia di Catania.Al momento che scriviamo (ore 22.00) a Paternò sono disalimentati circa 1000 c...

Non si ferma l'ondata di calore e nemmeno i disagi legati alle interruzioni di energia elettrica in provincia di Catania.

Al momento che scriviamo (ore 22.00) a Paternò sono disalimentati circa 1000 clienti suddivisi su 4 Linee Media Tensione e sono in corso le manovre, le ispezioni e le riparazioni per ridurre i disagi.

Tantissime le segnalazioni arrivate alla nostra redazione per segnalare blackout che durano, in alcune zone di Paternò da diversi giorni, i disagi per residenti e commercianti si moltiplicano.

“Abito in contrada Giaconia ci segnala duna una donna e da diversi giorni siamo senza energia elettrica.

In casa, a parte me e mio marito, c'è mia figlia di appena un anno e mia madre anziana, per cui è di tutta evidenza che la situazione è critica”.

“Tantissimi i disagi , tra questi abbiamo buttato tutti i surgelati, senza contare che abbiamo trascorso una notte infernale, praticamente stesi sul pavimento in cerca di qualcosa di fresco.

Ho inviato messaggi ad una App senza ottenere risposte, se non delle scuse per i disagi.

Arriva comunicazione che sono saliti a 570 le risorse di personale messo in campo da E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per fare fronte ai blackout di energia elettrica a Catania dovute al caldo che mette sotto stress centraline e la rete e che ha provocato anche interruzioni del servizio idrico.

Lo rende noto E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, annunciando l’arrivo oggi di altri 150 tecnici, 40 di E-Distribuzione e 110 di imprese esterne, che si aggiungeranno ai 420 già presenti, cui circa 200 di imprese terze. Inoltre è previsto l’arrivo di 20 gruppi elettrogeni e ulteriori 4 power station di grande potenza che si affiancheranno alle 5 Power Station e ai 40 Gruppi Elettrogeni già presenti con l’obiettivo di mitigare l’effetto della eccezionale ondata di calore in atto sulla regione Sicilia ed in particolare nella zona di Catania.

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale.E-Distribuzione rinnova il suo impegno costante nel continuare a operare al massimo delle sue possibilità, con ogni mezzo, fino al completo ripristino del servizio elettrico e ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la «mappa delle disalimentazioni», raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice Pod della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.ite la App E-Distribuzione.