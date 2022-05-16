CONTINUANO GLI OTTIMI RISULTATI PER IL PATERNESE FABIO LONGO

Continuano gli ottimi risultati per il campione Paternese Fabio Longo.Questa volta nella gara che si è svolta a Verbania, nello scorso week end, sulle sponde del Lago Maggiore, nel centro eventi “Il...

Continuano gli ottimi risultati per il campione Paternese Fabio Longo.

Questa volta nella gara che si è svolta a Verbania, nello scorso week end, sulle sponde del Lago Maggiore, nel centro eventi “Il Maggiore”!

Il titolato campione fa bottino pieno con il “Trofeo Named” dove ho conquistato il 2º posto nella categoria men physique BEGINNERS +175 cm, e il 3º posto nella categoria men physique -179cm.

Le dichiarazioni del fine Gara: “mi posso ritenere soddisfatto dai risultati raggiunti, certo che posso ancora migliorare la mia forma fisica e portare la mia città ed i miei sostenitori sempre sul podio. Dedico questi due trofei, oltre che alle persone che mi seguono e mi stanno vicino negli allenamenti, alla mia compagna di vita che con molto spirito di sacrificio mi sostiene e mi motiva a dare sempre il meglio di me. Puntiamo già la prossima Gara, Forza Paternò Sempre”