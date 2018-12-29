CONTINUANO I CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO NELLE ZONE TERREMOTATE
Non si fermano le verifiche e le operazione dei vigili del fuoco nei paesi che sono stati colpiti maggiormente dalla scossa di terremoto 4,9 avvenuta nella notte di Santo Stefano, il 26 dicembre.
L’operazione in questione consiste nella messa in sicurezza di un comignolo sito in un immobile della centralissima via Vittorio Emanuele di Fleri, frazione di Zafferana Etnea. Tra l’altro questa strada è stata duramente colpita dalle scosse.
I vigili del fuoco, proprio nella giornata di ieri, hanno messo in sicurezza la chiesa di Pisano, altra frazione del comune di Zafferana Etnea.