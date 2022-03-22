95047

CONTINUANO I LAVORI ED I DISAGI SULLA SS121 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Anche oggi, 22 Marzo 2022 un altra giornata di passione per gli automobilisti che devono percorrere la superstrada ss121.Stanno continuano i lavori per il ripristino del guardrail e della segnaletica...

22 marzo 2022 08:39
News
Anche oggi, 22 Marzo 2022 un altra giornata di passione per gli automobilisti che devono percorrere la superstrada ss121.

Stanno continuano i lavori per il ripristino del guardrail e della segnaletica stradale

I disagi si registrano in entrambe le direzioni, direzione Catania i lavori stanno interessando il tratto che va dallo svincolo zona industriale allo svincolo piano tavola, mentre nel senso opposto i lavori stanno interessando il tratto nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia/Misterbianco.
Al momento (ore 08.30) si stanno registrando lunghe code in entrambe sensi.

