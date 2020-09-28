CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, FORTI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.
Continuano i lavori sulla ss121 e si segnalano disagi e code questa mattina sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d’uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.
I lavori sono nei pressi dello svincolo Belpasso/zona industriale ma la coda inizia circa 1 km prima nei pressi dello svincolo Valcorrente
I lavori stanno proseguendo pure nella carreggiata opposta in direzione Paternò