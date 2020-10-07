CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121 , LUNGHE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Proseguono pure per la giornata odierna i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.
Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione della sistemazione del guard rail, i lavori si stanno svolgendo nei pressi del ponte Graci, e vengono coinvolte le entrambe carreggiate sia direzione Paternò che direzione Catania, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.
Le code sono abbastanze lunghe , in direzione Paternò iniziano nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro, nel senso contrario la coda è più lunga ed inizia nei pressi dello svincolo Pianto Tavola Zona industriale