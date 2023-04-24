CONTINUANO I SUCCESSI PER IL TEAM KICKBOXING DI PATERNÒ
"Replica di successi per il Team kickboxing di Paternò di Consolato Sciurello: dopo l'argento del Trofeo Coni 2022 di Chianciano Terme, non è mancata una pioggia di medaglie al Campionato italiano disputato tra il 13 e il 16 aprile 2023 a Lignano Sabbiadoro.
I ragazzi del Team Sciurello sono saliti più volte sul podio, dimostrando di meritare il titolo di future leve nazionali della disciplina: indossa l'oro per la specialità Kick Light la mascotte del gruppo Mirenna Vincenzo Diego; sale due volte sul podio per le specialità Kick Light e Light Contact, conquistando ben due medaglie di bronzo Alessandro Antonio Pio; bis di bronzi anche per la giovane promessa D'Alba Greta. Soddisfazioni per Cozzubbo Antonino Giuseppe, che si classifica quinto.
Un orgoglio per lo sport paternese, raggiunto con i sacrifici dei gioiellini emergenti della kickboxing e con la capacità del maestro di tirare fuori da ciascuno di loro il meglio."