PATERNO': CONTINUANO LE ATTIVITÀ DEI VIGILI URBANI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO

15 luglio 2017 11:15
Cronaca
Comunicati
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Continuano le attività dei Vigili Urbani di Paternò per contrastare il fenomeno del randagismo.

Ieri mattina due esemplari di razza rottweiler sono stati ritrovati incustoditi nel piazzale adiacente il distributore Erg di C.so Italia, in seguito alla segnalazione, gli ispettori Carrabotta e Rapisarda, della Polizia municipale, si sono prontamente portati sul posto, i cani frattanto si

erano allontanati, sono stati infine ritrovati nei pressi del palazzo municipale. I due cani mancavano di microchip e da veloci indagini è stato possibile risalire al proprietario, il quale si è giustificato affermando che gli animali erano usciti per una svista. Il proprietario ha dovuto pagare una multa più le spese per il recupero.

Intanto ci sono buone novità sulla vicenda del cane che qualche giorno fa era stato abbandonato legato al palo di una segnaletica in via Savasta, angolo via M. Rapisardi, le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno permesso di identificare il proprietario che ora subirà una denuncia per abbandono di animali.

