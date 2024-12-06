CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI IN DISSESTO: 37 MILIONI DALLA REGIONE SICILIANA, OLTRE 1,7 MILIONI A PATERNÒ

Finanziamento di 37 milioni da parte della Regione Siciliana, per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto dal 31 dicembre 2022 al 30 settembre 2024. A rientrare in questa tranche di contributi strao...

Finanziamento di 37 milioni da parte della Regione Siciliana, per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto dal 31 dicembre 2022 al 30 settembre 2024.

A rientrare in questa tranche di contributi straordinari diversi Comuni, tra cui alcuni del nostro comprensorio.

Scorrendo le varie graduatorie, troviamo che Paternò riceve 1.740.206,96 euro, mentre Adrano si ferma a 1.304.607,31. Linguaglossa riceve 490.742,88 euro, Castiglione di Sicilia, invece 150. 205,44. Doppio incasso, invece per Maniace che riceve un mandato di 161.543,02, e un altro di 59.961,42. Queste cifre serviranno a ripianare una parte dei debiti che questi Comuni hanno con i loro fornitori, e a ridurre ulteriormente il debito.

Passaggi previsti dalle leggi nazionali e regionali, che mirano a fare recuperare almeno una parte di spese a chi ha svolto lavori per i Comuni e che ancora sono in attesa di pagamenti spesso relativi anche a debiti che si trascinano da anni.