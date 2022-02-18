CONTROLLAVA E INCASSAVA LE VINCITE DELLE SLOT MACHINES IN TUTTA ITALIA

I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro, nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria, hanno individuato presso un’abitazione sita in un Comune della Provincia di Pesaro-Urbino, un vero...

I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro, nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria, hanno individuato presso un’abitazione sita in un Comune della Provincia di Pesaro-Urbino, un vero e proprio laboratorio informatico da cui un uomo di 36 anni controllava le vincite delle slot machine in tutta Italia, attraverso password illecitamente acquisite.

L’uomo, attraverso le suddette password, accedeva al portale di alcune società concessionarie che forniscono macchinette da gioco ai vari locali dislocati in molte parti del territorio nazionale e riusciva a conoscere il “fine ciclo” dei vari apparecchi, cioè il momento in cui ci sarebbe stata una vincita. In tal modo, avendo conoscenza dell’apparecchio che avrebbe elargito la vincita, nonché il momento ed il luogo in cui avrebbe potuto riscuoterla, l’uomo direttamente o ad opera di altri soggetti alle “sue dipendenze” si recava sul posto ed utilizzava le slot machine come veri e propri bancomat, determinando come conseguenza immediata, l’impossibilità da parte di altri soggetti di ottenere anche la più piccola vincita in denaro.

L’articolata attività di indagine, ancora in corso di esecuzione, ha consentito di individuare alcuni importanti elementi a supporto delle ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Infatti, nel proprio domicilio, in soffitta, sono stati individuati oltre 40 personal computer tra pc portatili e fissi, tutti connessi alla rete, da ciascuno dei quali venivano controllate le slot machine collocate in diverse Regioni d’Italia.

Tutto il materiale, opportunamente catalogato e cautelato, con l’ausilio di consulente tecnico informatico appositamente nominato, è stato sottoposto a sequestro per le successive attività di indagine. Venivano sottoposti a sequestro anche gli smartphone in uso all’uomo, anch’essi utilizzati per la perpetrazione delle attività illecite. L’operazione si inserisce nella più ampia cornice dell’azione di contrasto della Guardia di Finanza ai delitti attuati mediante frode, a tutela del cittadino.