CONTROLLI A PATERNÒ E RAGALNA: TRE GIOVANI TROVATI IN POSSESSO DI DROGA, MULTE PER NOVEMILA EURO,

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, nella tarda serata di venerdì scorso sono stati impegnati in un servizio mirato al controllo della “movida” notturna nei centri urbani di Paternò e Ragalna ed in particolare nei pressi dei luoghi abituali di aggregazione dei giovani quali il parco Europa di Paternò e piazza Cisterna a Ragalna.

I militari hanno effettuato diversi posti di controllo, anche in prossimità dei principali snodi viari e con pattuglie dinamiche hanno identificato oltre 60 persone, controllato circa 40 veicoli e sottoposto a verifiche preventive 6 locali pubblici.

I militari hanno effettuato controlli soprattutto nei confronti dei tanti giovani che affollavano le strade dei due centri urbani procedendo a diverse perquisizioni. Tre giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per i quali è scattata la segnalazione, quali assuntori, alla Prefettura di Catania.

Molti gli automobilisti controllati, 12 dei quali sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada (guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza), con contestuale elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 9.000 euro.