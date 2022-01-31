CONTROLLI ANTI COVID A MISTERBIANCO , SANZIONATO TITOLARE DI UN CENTRO SCOMMESSE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante e Catania Fontanarossa hanno svolto articolati e specifici servizi di controllo finalizzati al rispetto delle disposizioni relative al conteniment...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante e Catania Fontanarossa hanno svolto articolati e specifici servizi di controllo finalizzati al rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica per la verifica della certificazione “green pass”, e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nei giorni scorsi nel territorio dei comuni di Catania e Misterbianco sono state controllate oltre 500 persone, nonché 97 attività commerciali appartenenti a tutte le categorie commerciali.

Nel corso dell’attività sono state elevate 4 sanzioni per altrettante violazioni alle disposizioni sul controllo della specifica normativa, in particolare a Catania, nei confronti del titolare di un bar di via Duca Degli Abruzzi e di un centro scommesse a Misterbianco. In entrambi i casi i titolari non avevano verificato il possesso del green pass da parte di due loro dipendenti che, invece, ne erano sprovvisti