MOTTA SANT'ANASTASIA Controlli dei Carabinieri: 50 persone identificate e multe per 866 euro

Controlli straordinari con il supporto del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

I servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, proseguono con controlli mirati nei principali centri abitati e nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di persone e veicoli, con lo scopo di contrastare i fenomeni di criminalità, aumentare la sicurezza urbana e promuovere il rispetto delle norme del Codice della strada.

In tale contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Motta Sant’Anastasia, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno effettuato un servizio coordinato ad alta visibilità mirato a incrementare la presenza delle pattuglie sul territorio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 50 persone e sottoposti a controllo 29 veicoli. I militari hanno inoltre accertato diverse violazioni al Codice della strada, elevando tre verbali di contestazione per un importo complessivo di 866 euro. Per due veicoli è scattata la sospensione dalla circolazione stradale.

Analoghi servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’impiego di pattuglie territoriali e di reparti di rinforzo, per assicurare una costante e capillare presenza dell’Arma sul territorio e consolidare il rapporto di vicinanza con la cittadinanza.