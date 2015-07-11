Controlli dei carabinieri: arrestato anche un sorvegliato speciale

Fermate 42 persone ed ispezionati 24 veicoli, di cui 21 sequestrati

95047.it Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di piazza della Regione, coadiuvati dai militari del battaglione "Sicilia", nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno conseguito i seguenti risultati:

MESSINA Salvatore di Paternò, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, sorpreso alla guida di un motociclo senza patente e con un coltello in tasca del genere vietato. L'arma è stata sequestrata mentre l'arrestato è stato relegato ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Denunciate quattro persone, tra le quali una di origini mauriziane, sorprese a condurre i propri mezzi senza la patente di guida. Durante il servizio sono state altresì controllate 42 persone, 21 veicoli, di cui 24 sequestrati, ed effettuata 1 perquisizione domiciliare.