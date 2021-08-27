CONTROLLI DEI CARABINIERI SUI PRODOTTI AGROALIMENTARI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE (DOP E IGP), SANZIONATE AZIENDE CATANESI

Prosegue l’attività di controllo dei Reparti del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, nel settore dei marchi di qualità. La tutela dei prodotti DOP e IGP ha l’obiettivo di proteggere i pr...

Prosegue l’attività di controllo dei Reparti del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, nel settore dei marchi di qualità. La tutela dei prodotti DOP e IGP ha l’obiettivo di proteggere i produttori, che seguono rigorosamente i disciplinari di produzione regolamentati a livello europeo, e i consumatori, in relazione alle loro scelte di acquisto di prodotti di qualità. Per questo, nelle scorse settimane, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare sono stati impegnati in ispezioni presso varie aziende riscontrando: