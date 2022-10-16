CONTROLLI DEI CC MOVIDA DI PATERNÒ, SEGNALATI 5 GIOVANI PER POSSESSO DI DROGA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (in particolare Piazza Santa Barbara e Via delle Rose) finalizza...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (in particolare Piazza Santa Barbara e Via delle Rose) finalizzato al controllo della “movida” e delle aree urbane, hanno:

- Denunciato per ricettazione due soggetti, entrambi residenti nell’acese, fermati in un posto di controllo in via del Progresso a bordo di un motoveicolo oggetto di furto;

- Segnalato al competente U.T.G. 5 giovani paternesi perché trovati in possesso di 9 dosi per complessivi grammi 11 di marijuana;

- contestato 19 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;

- sottoposto a fermo amministrativo 4 tra auto e moto veicoli, due per guida senza l’utilizzo del casco protettivo e due per guida senza patente;

- decurtato complessivamente 48 punti alle patenti di guida, ritirandone un documento di guida. Nel medesimo contesto operativo sono state identificate 94 persone e controllati 42 veicoli.