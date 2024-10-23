CONTROLLI DEI NAS ALLA SAGRA DEL PISTACCHIO DI BRONTE, MULTA DA 2MILA EURO A BAR SENZA HACCP

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa nonché alla tutela igienico-sanitaria, i militar...

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa nonché alla tutela igienico-sanitaria, i militari dell’Arma territoriale, insieme ai colleghi del Nucleo Anti Sofisticazione (N.A.S.) di Catania, hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione agli eventi di grande richiamo turistico.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Bronte insieme a quelli del Nas, hanno condotto un servizio di ispezione proprio durante la sagra del pistacchio, che si è svolta nei primi due weekend di ottobre nel centro brontese. L’evento, organizzato lungo il corso Umberto tra piazza Piave e piazza Spedaleri, ha visto la presenza di numerosi stand gastronomici, oltre ai ristoranti, gelaterie e bar già attivi nella zona, attirando migliaia di visitatori.

Proprio nel corso principale i Carabinieri hanno ispezionato un bar, di proprietà di un 78enne residente a Maniace, che è risultato privo del manuale di autocontrollo HACCP. Questo manuale, che si basa sulle linee guida stabilite dal particolare protocollo, è fondamentale per la prevenzione dei rischi alimentari, perché permette agli operatori del settore di non perdere di vista i punti critici che si possono riscontrare nei processi di lavorazione svolti all’interno dell’attività commerciale.

Tale mancanza, ha fatto scattare per il titolare una sanzione di 2mila euro per “omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo relative al sistema haccp”.

Le attività di ispezione svolte dall’Arma territoriale, insieme ai Carabinieri del Nas, sono essenziali per garantire la sicurezza dei consumatori e assicurare che le attività commerciali rispettino le normative sanitarie, prevenendo così eventuali rischi per la salute pubblica.