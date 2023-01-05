CONTROLLI DEL NAS. UNA CASA PER ANZIANI SU QUATTRO È FUORILEGGE, A CATANIA TROVATI FARMACI SCADUTI IN DUE STRUTTURE

Una struttura per anziani su quattro è irregolare. E’ quanto emerso da controlli dai carabinieri del Nas effettuati durante le feste di Natale e Capodanno su 607 strutture in tutta Italia, tra Rsa, ca...

Una struttura per anziani su quattro è irregolare. E’ quanto emerso da controlli dai carabinieri del Nas effettuati durante le feste di Natale e Capodanno su 607 strutture in tutta Italia, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia. Ben 152 quelle in cui sono state riscontrate irregolarità che vanno dalle carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di più anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti, irregolarità nella gestione degli stupefacenti e alimenti mal conservati. Sei strutture sono state chiuse perché risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale. Sono state emesse sanzioni per 167mila euro, con 27 persone denunciate per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi.

CONTROLLI A CATANIA

Denunciati i legali responsabili di altre 5 strutture nelle province di Messina e Catania, per aver omesso di comunicare all’autorità di pubblica di sicurezza il numero degli anziani alloggiat

Sempre nella provincia di Catania, sono stati denunciati i titolari di due ulteriori case per anziani per aver detenuto farmaci scaduti; sequestrate in totale 52 confezioni di farmaci per un valore di circa mille euro.

Trapani

Nella provincia di Trapani è stato segnalato all’autorità amministrativa e sanitaria il legale responsabile di una struttura per aver ospitato 18 persone in numero superiore a quello autorizzato.

Agrigento

Nella provincia di Agrigento è stato denunciato il legale responsabile di una casa di riposo per aver abusivamente adibito un locale semi-interrato a spazio lavorativo in assenza di autorizzazione e delle necessarie verifiche sanitarie sulla salubrità del luogo.