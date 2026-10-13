Catania, bar chiuso, sequestrati 600 kg di alimenti e multe per 13mila euro

Catania, controlli a San Cristoforo: bar chiuso, sequestrati 600 kg di alimenti e multe per 13mila euro

La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di controllo integrato del territorio quartiere San Cristoforo, all’esito della quale sono state contestate sanzioni per 13.000 euro.

L’intervento ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato “Centrale”, insieme agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e agli agenti della Polizia Locale.

In una prima fase, i poliziotti hanno controllato diverse attività commerciali, tra cui tre strutture ricettive, un bar e un panificio. Per quanto riguarda due degli appartamenti ad uso turistico, sono state riscontrate alcune irregolarità relative, nel primo caso, alla mancata comunicazione delle generalità degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei termini di legge, mentre nel secondo caso è stata contestata la pubblicità ingannevole.

Le verifiche nel bar, invece, hanno permesso di constatare come la titolare abbia manomesso i sigilli apposti sulle macchinette per il gioco, che erano state poste sotto sequestro all’interno nella sua attività appena una settimana prima, durante un altro controllo. Al termine di tutti i riscontri, la titolare è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione di sigilli, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno notato la presenza di un vero e proprio cantiere aperto, con operai e materiali edili in promiscuità, per cui è stato chiesto l’intervento del personale del settore “Igiene Pubblica” del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp che hanno disposto la sospensione dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie.

Per quanto riguarda il panificio controllato, il titolare è stato sanzionato amministrativamente in quanto non aveva l’autorizzazione per esercitare l’attività di vicinato, né quella per la vendita degli alcolici e non aveva esposto i cartellini con i prezzi dei prodotti proposti ai clienti.

Contestualmente, i poliziotti hanno istituito diversi posti di controllo in più punti del quartiere, monitorando le condotte di automobilisti e motociclisti alla guida. Complessivamente, sono state identificate 144 persone, di cui 42 già note alle forze di Polizia, e sono stati controllati 63 veicoli, tra auto e moto. In piazza Caduti del Mare e in piazza San Cristoforo, gli agenti hanno rilevato svariate infrazioni al Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancanza di assicurazione per la responsabilità civile, mancanza di revisione e di documenti di circolazione al seguito. Oltre a 10 veicoli sprovvisti di polizia assicurativa, è stata sequestrata un’auto ai fini della confisca e 9 mezzi sono stati posti a fermo amministrativo.

Inoltre, sono state rimosse diverse auto parcheggiate in sosta vietata e, per ripristinare le condizioni decoro urbano, è stato chiesto l’intervento di una ditta appositamente incaricata dal Comune che ha effettuato una pulizia straordinaria dell’area, asportando rifiuti e mobilio abbandonati in strada.

Nel corso dei controlli in strada, i poliziotti e gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso in piena attività alcuni venditori ambulanti di frutta e verdura risultati del tutto abusivi, posizionati, in particolar modo, lungo via Della Concordia, via Garibaldi e via Playa. Sono stati sequestrati 600 chili di prodotti ortofrutticoli, tra cui tre cassette di uva pubblicizzata come “uva di Mazzarrone”, privi del necessario requisito della tracciabilità indispensabile per determinare l’esatta provenienza della merce, a tutela della sicurezza della filiera alimentare.