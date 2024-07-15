CONTROLLI DELLA POLIZIA IN UNA DISCOTECA A CAPO MULINI, EMERSE IRREGOLARITÀ NELLA CONSERVAZIONE E NELLA TRACCIABILITÀ DI ALIMENTI

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario disposti dal Questore di Catania, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa, della Div...

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario disposti dal Questore di Catania, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa, della Divisione Polizia Anticrimine hanno effettuato un controllo amministrativo presso una nota discoteca di Capo Mulini, autorizzata a svolgere anche attività di ristorazione.

L’intervento ha visto la partecipazione del personale del Nucleo Operativo del Settore Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dello S.preS.A.L. e dell’ASP Settore Igiene Pubblica e dell’Ispettorato del Lavoro.

I controlli hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nella conservazione e nella tracciabilità degli alimenti che hanno comportato l’elevazione di una sanzione di 1500 euro e il sequestro amministrativo e la distruzione in autotutela di diversi preparati alimentari non tracciati e conservarti in modo non idoneo, con una commistione di alimenti nei frigoriferi. Un’ulteriore sanzione di 1000 euro è scattata dal momento che sono state accertate carenze igienico-sanitarie nei locali cucina, nel deposito, nella zona bar con conseguente sospensione temporanea dell’attività della cucina. Per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, i titolari sono stati contravvenzionati per ulteriori 2000 euro.

Inoltre, all’interno della cucina sono state trovate uova prive di tracciabilità e indicazioni sulla scadenza e, pertanto, è stata elevata una contravvenzione di 300 euro.

Il personale dello S.preS.A.L. ha denunciato all’Autorità Giudiziaria i titolari per via degli spogliatoi non idonei e le vie di circolazione ingombrate, con diverse problematiche pure all’impianto elettrico, in violazione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Controllata anche la posizione dei dipendenti, ma non sono emerse irregolarità, come pure la Divisione Polizia Amministrativa non ha rilevato violazioni sulle prescrizioni in licenza rilasciata dal Questore per poter organizzare eventi di discoteca.