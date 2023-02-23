CONTROLLI DELLA POLSTRADA: TRE SCUOLABUS FERMATI PER DISPOSITIVI MECCANICI E DI SICUREZZA NON EFFICIENTI

La Polizia Stradale di Siracusa ha predisposto, nel corso dell’intera settimana, sulla tratta autostradale A/01 Siracusa-Catania e A/18 Siracusa-Ispica mirati servizi finalizzati al controllo specific...

La Polizia Stradale di Siracusa ha predisposto, nel corso dell’intera settimana, sulla tratta autostradale A/01 Siracusa-Catania e A/18 Siracusa-Ispica mirati servizi finalizzati al controllo specifico dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus.

Sono stati complessivamente controllati 74 veicoli adibiti al trasporto di merce, 45 dei quali sono stati sanzionati; tra i sanzionati vi sono, pure, alcuni veicoli pesanti che trasportavano un quantitativo di merce superiore al peso massimo consentito e, quindi, in sovraccarico ed, inoltre, vi erano altri veicoli commerciali con la “cattiva” sistemazione del carico tale da precluderne la stabilità sia della merce trasportata che del veicolo stesso.

Sono stati, inoltre, controllati, 7 autobus, tre dei quali adibiti al trasporto scolastico, sanzionati per infrazioni relative ai dispositivi meccanici e di sicurezza non efficienti e, pertanto, sospesi dalla circolazione con divieto di proseguire il viaggio.