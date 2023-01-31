CONTROLLI GDF, PREZZI DELLA BENZINA IRREGOLARI IN QUATTRO IMPIANTI SU DIECI A GENNAIO

«Nel solo mese di gennaio sono stati eseguiti 2.518 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi, di cui 341 per mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati rispetto a que...

«Nel solo mese di gennaio sono stati eseguiti 2.518 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi, di cui 341 per mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati e 648 per omessa comunicazione al ministero».

Lo ha detto il colonnello Alberto Nastasia, capo Ufficio tutela uscite e mercati del Comando generale della Guardia di Finanza, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera, circa la trasparenza dei prezzi dei carburanti, sottolineando che dopo le direttive «impartite» dal governo è stata disposta «un’ulteriore intensificazione» dell’azione di controllo.

Già «nel corso del 2022, i reparti del corpo hanno eseguito 5.187 interventi in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti, contestando 2.809 violazioni alla relativa disciplina». Non solo.

Nel corso dell’audizione Nastasia ha evidenziato che nel 2022 «l’accisa evasa» sui carburanti «è stata quantificata in oltre 450 milioni di euro». Il tutto a valle di 2.514 controlli su accise e Iva, rilevando 1.084 violazioni e deferendo all’autorità giudiziaria competente 866 soggetti, di cui 15 tratti in arresto».