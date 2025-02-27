CONTROLLI INTENSIFICATI A PATERNÒ: CONTINUANO LE SANZIONI, 30 MULTE E SEQUESTRO DI FURGONE IN PIAZZA REGINA MARGHERITA

Anche ieri, la Polizia Locale di Paternò ha attuato un rigoroso controllo della viabilità urbana, proseguendo l’attività di contrasto all'indisciplina degli automobilisti. L'iniziativa, mirata a garan...

Anche ieri, la Polizia Locale di Paternò ha attuato un rigoroso controllo della viabilità urbana, proseguendo l’attività di contrasto all'indisciplina degli automobilisti.

L'iniziativa, mirata a garantire maggiore sicurezza e ordine sulle strade cittadine, ha riguardato diverse zone del centro, tra cui via G. B. Nicolosi, via Vittorio Emanuele e Piazza Regina Margherita.

Durante i controlli, sono stati elevati ben 30 verbali per infrazioni al codice della strada, dimostrando l'impegno delle forze dell'ordine nel combattere comportamenti scorretti alla guida. Un’azione particolarmente significativa ha riguardato il sequestro di un furgone, trovato in divieto di fermata e sprovvisto di copertura assicurativa, in Piazza Regina Margherita.

La Polizia Locale ha ribadito che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, non solo in queste aree, ma anche in altre zone strategiche della città. L’obiettivo rimane quello di garantire il rispetto delle normative stradali e tutelare la sicurezza dei cittadini, disincentivando comportamenti pericolosi e irresponsabili al volante.

Il Comune di Paternò, attraverso questi interventi, intende sensibilizzare ulteriormente la popolazione sulla necessità di un comportamento più rispettoso delle regole della viabilità, con l'augurio di migliorare la qualità della vita urbana per tutti.