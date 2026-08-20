Controlli NAS in due ristoranti tra Valverde e San Gregorio: una denuncia e multe per 17mila euro

Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, i Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS di Catania, hanno attivato alcune ispezioni igienico-sanitarie presso esercizio commerciali adibiti alla ristorazione operanti nel territorio di San Gregorio di Catania e Valverde.

Il bilancio dei controlli, effettuati in serata, è di una denuncia all’Autorità Giudiziaria, scattata, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, per un 53enne, titolare di un ristorante di Valverde.

Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 15.000 euro comminate per la mancata esibizione del D.V.R. che ha comportato le denuncia all’A.G., per criticità igienico sanitarie e strutturali riscontrate dei locali ispezionati e per la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo (H.A.C.C.P).

Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento aziendale obbligatorio in Italia ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) che serve ad individuare, analizzare e prevenire tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda.

L’esito dell’ispezione è stato segnalato alla competente A.S.P. ed allo S.P.R.E.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) che è l'organo pubblico delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) italiane che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Analoga attività è stata effettuata presso un altro ristorante pizzeria di San Gregorio di Catania dove il titolare dell’attività, un 30enne del posto, è stato sanzionato per un importo di 2.000 euro per mancata attuazione delle procedure di autocontrollo (H.A.C.C.P).

Le attività di verifica condotte dai Carabinieri della territoriale e dai militari specializzati del NAS rappresentano uno strumento fondamentale per assicurare elevati standard di sicurezza alimentare, tutelare la salute dei cittadini e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori economici che rispettano le regole.