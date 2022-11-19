CONTROLLI NEL SETTORE NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE ALL'AEREOPORTO DI CATANIA. 9 AUTISTI DENUNCIATI E 10 VETTURE SEQUESTRATE

Nell’ambito delle attività coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, sulla scorta delle superiori direttive del Comando Provinciale, i militari della Stazione Carabinieri Aeropor...

Nell’ambito delle attività coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, sulla scorta delle superiori direttive del Comando Provinciale, i militari della Stazione Carabinieri Aeroporto di Fontanarossa hanno svolto un controllo straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abusivismo nel settore del noleggio autoveicoli con conducente.

Le verifiche eseguite dai militari hanno portato alla denuncia di nove autisti per esercizio abusivo della professione nonché, nei confronti di sette di essi, la segnalazione alla Camera di Commercio conseguente al fatto che non fossero iscritti al “ruolo dei conducenti”.

I militari hanno inoltre riscontrato che, due autisti dei veicoli sottoposti a controllo, erano privi anche di contratto di lavoro, motivo per il quale è stato interessato il competente “Ispettorato Territoriale del Lavoro“ di Catania.

Complessivamente i Carabinieri hanno sottoposto a fermo amministrativo 10 autovetture, elevando sanzioni pecuniarie per una somma complessiva di oltre 11.000 euro per violazioni al C.d.S ed al T.U.L.P.S.

L’attività così svolta contribuisce a garantire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa dei conducenti in regola con le vigenti normative, garantendo così una maggiore sicurezza agli utenti del servizio che possono così avvalersi di un servizio qualificato.