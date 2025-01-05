CONTROLLI SERRATI NEL CENTRO STORICO DI CATANIA: SANZIONI PER OLTRE 4 MILA EURO A FAST-FOOD E LOCALI

La Polizia di Stato ha coordinato una nuova ed intensa attività di controllo in 8 esercizi commerciali del centro storico, dedite alla somministrazione e alla vendita di alimenti, per accertare l’osse...

La Polizia di Stato ha coordinato una nuova ed intensa attività di controllo in 8 esercizi commerciali del centro storico, dedite alla somministrazione e alla vendita di alimenti, per accertare l’osservanza delle norme di settore, il rispetto delle prescrizioni previste dalle licenze e il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. Le verifiche, che sono state rafforzate durante le festività natalizie su disposizione del Questore di Catania, mirano anche a tutelare la salute di cittadini e turisti e salvaguardare il consumatore da eventuali condotte scorrette.

Per questa ragione, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” hanno coordinato la task force che ha visto impegnati diversi agenti, unitamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e ad alcuni equipaggi della Polizia Locale.

Tra le attività commerciali controllate figurano anche alcuni fast-food della zona della stazione ferroviaria, nonché alcuni esercizi che somministrano bevande alcoliche.

Durante gli accertamenti, sono state rilevate molteplici irregolarità che hanno comportato l’elevazione di sanzioni per circa 4 mila euro.

In particolare in uno dei quattro fast-food controllati, in pieno centro storico, è stato accertato un utilizzo di spazio pubblico maggiore rispetto a quello autorizzato, per cui è stato intimato il ripristino dei luoghi, come previsto dalla norma, che in caso di reiterazione prevede la revoca della concessione. Anche in un’altra attività di ristorazione è stato notato un utilizzo improprio degli spazi esterni del locale, dove il titolare ha installato, addirittura, alcune strutture fisse al posto di quelle mobili e facilmente rimovibili. In questo caso, la Polizia Locale ha disposto l’immediata rimozione dell’intera struttura montata abusivamente.

I controlli sono proseguiti in via Garibaldi dove sono state raccolte diverse segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona che hanno lamentato continui schiamazzi e rumori molesti di notte, con la diffusione di musica ad alto volume.

In uno dei locali, sono state rilevate alcune gravi irregolarità nella vendita degli alimenti, come la mancata indicazione degli ingredienti dei prodotti somministrati al consumatore. Per questo motivo, il titolare è stato sanzionato amministrativamente per 2 mila euro.

In un’altra attività di via Garibaldi sono stati trovati alimenti conservati in modo non conforme alle norme comunitarie. Infatti, i poliziotti e il personale del Corpo Forestale hanno trovato alcuni prodotti, ittici e vegetali, di dubbia provenienza, contenuti in alcuni banconi frigoriferi. Per la mancata tracciabilità degli alimenti, si è proceduto a sequestrare quasi 40 chilogrammi di pesce e a sanzionare il titolare per 1500 euro.

Ulteriori servizi di controlli sono già stati programmati per i prossimi giorni in altre attività del centro storico.