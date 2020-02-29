CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO LA CRIMINALITÀ E L’ILLEGALITÀ DIFFUSA

Ancora fermezza e perseveranza contro la criminalità e l’illegalità diffusa, secondo le direttive impartite dal questore Mario Della Cioppa che ha disposto, nella giornata di ieri, un’altra operazione...

Ancora fermezza e perseveranza contro la criminalità e l’illegalità diffusa, secondo le direttive impartite dal questore Mario Della Cioppa che ha disposto, nella giornata di ieri, un’altra operazione straordinaria di controllo del territorio a largo raggio in tutta la provincia di Catania e nel comune capoluogo, che ha impegnato diversi operatori della Polizia di Stato.

Siamo al quinto intervento che ha riguardato l’azione di prevenzione e di repressione di vari reati e che ha come obiettivo di attuare un presidio allargato a diverse zone, sviluppandosi attraverso la contemporanea azione di più posti di controllo, così da realizzare una cinturazione della città.

Complessivamente sono stati schierati 17 equipaggi all’interno dell’area urbana, composti da agenti dei commissariati cittadini, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, della sezione di Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera Aeroportuale, dei Cinofili dell’Upgsp e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. A loro si aggiungono le 9 pattuglie disposte nelle città di Adrano, Caltagirone e Acireale con posti di controllo strategici in modo da garantire la massima efficacia.

A essi si aggiunge l’ausilio dell’elicottero della Polizia di Stato – V Reparto Volo di Reggio Calabria, che ha consentito il coordinamento delle operazioni dall’alto e di individuare per tempo eventuali situazioni d’emergenza operativa.

La mappa delle strade da controllare è già consolidata dalle precedenti edizioni dell’operazione: viale Africa, via Acicastello, via del Bosco, via S. Martelli Castaldi, piazza Giovanni XXIII, via Del Rotolo, via San Pio, via G.M. Frontini, Piazza Europa, piazza Federico di Svevia, piazza Stazione Acquicella, via Acquicella Porto, via Plebiscito, viale Librino, viale San Teodoro, viale Castagnola. Ad Acireale: S.S. 114, via Cristoforo Colombo, Zona Capo Mulini. A cura della Polizia di Frontiera: Santa Maria Goretti e Terminal Autolinee, Sedime portuale. A cura della Polizia Ferroviaria: Stazione FS Catania Centrale, Stazione FS Acireale. Ad Adrano: via Casale Greci, Contrada Naviccia, via Madonna Santissime delle Grazie. A Caltagirone: Santa Maria di Gesù, via Circonvallazione, via Mons. M. Sturzo. Ripetuta è anche la strategica presenza degli istruttori di tecniche operative che hanno dato, come la volta scorsa, un contributo in più per la sicurezza degli uomini della Polizia di Stato, accrescendone la professionalità e, quindi, l’efficacia operativa.

Complessivamente sono stati fermati e controllati 205 persone e 120 veicoli, 195 automezzi sono stati controllati automaticamente grazie al sistema Mercurio; le contestazioni per infrazioni al C.d.S. sono state: 27 tra esse 2 per mancato uso del casco, 3 per mancata copertura assicurativa R.C.A. e 2 per guida senza patente.

È stata ritirata 1 carta di circolazione ed effettuata 1 perquisizione domiciliare.

