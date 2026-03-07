Controlli su 120 contatori ad Acireale: scoperto furto di energia elettrica in un’abitazione

Sono comprese nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale di Catania, le attività di verifica svolte dai Carabinieri della Compagnia di Acireale, finalizzate al contrasto dell’illegalità diffusa.

Al riguardo, i militari dell’Arma, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e in collaborazione con la Polizia Locale e i tecnici della società elettrica Enel, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa.

Con l’ausilio dei tecnici dell’Enel hanno controllato ben 120 forniture elettriche di attività commerciali e private abitazioni per verificare che fossero in regola.

Al termine degli accertamenti, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, per “furto aggravato di energia elettrica” una 64enne di Acireale.

Per l’abitazione della donna è stato riscontrato, con l’ausilio di personale tecnico della società E-Distribuzione, un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica.

I tecnici specializzati intervenuti assieme ai Carabinieri, hanno provveduto a rimuovere e sequestrare il bypass, ripristinando le condizioni di legalità e sicurezza, mentre, il danno economico per la predetta società è in corso di quantificazione.

Tali condotte, infatti, oltre ad essere fuori legge, sono soprattutto pericolose per la salute pubblica, in quanto la manomissione dei contatori, mediante l’introduzione di un cavo elettrico per realizzare l’allaccio abusivo, esclude tutti i dispositivi antinfortunistici, con grave rischio di corto circuiti responsabili, talvolta, di vere e proprie esplosioni.

Al termine infine dei controlli alla circolazione stradale, sono state identificate una sessantina di persone e controllati una trentina di veicoli in transito, accertando e contestando 7 violazioni al Codice della Strada (omessa revisione, mancanza momentanea dei documenti di circolazione).

Una 52enne di Acireale è stata invece sorpresa al volante senza avere mai conseguito la patente di guida. Tale condotta, ripetuta dalla donna nell’arco di due anni, ha fatto scattare per lei, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “guida senza patente”.

6 Marzo 2026