CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ DEL TRASPORTO SU STRADA DEI RIFIUTI: 6 LE PERSONE DENUNCIATE

Nell’ambito della campagna promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ad oggetto: “Controlli Su Strada del Trasporto dei Rifiuti”, il Comando Provinciale di Catania, recependone i contenuti, ha disposto nel capoluogo etneo e in provincia degli specifici controlli avvalendosi della preziosa collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri Forestali e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania.

In tale quadro la Compagnia di Acireale, in ottemperanza a quanto descritto, ha effettuato una serie di controlli che, in tutti i casi, ha portato al sequestro del veicolo utilizzato dai trasgressori e del materiale in esso trasportato.

Acireale

Denunciati due acesi di 21 e 28 anni per attività di gestione rifiuti non autorizzata in quanto, a bordo di un Piaggio Porter, trasportavano una notevole quantità di materiale ferroso e scarti di lavorazione edile.

Pedara

Denunciati tre catanesi di 19, 41 e 42 anni per trasporto di rifiuti pericolosi e violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

I tre sono stati controllati a bordo di un autocarro Fiat Iveco nel cui cassone sono stati trovati notevoli quantità di materiale ferroso, nonché batterie al piombo esauste.

Aci Bonaccorsi

Denunciato un 46enne del posto per attività di gestione rifiuti non autorizzata poiché, privo della prevista documentazione, trasportava rifiuti vegetali e scerbature proventi da attività di giardinaggio a bordo di autocarro Iveco Daily. (g/t)