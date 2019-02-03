CONTROLLI SULLA SS121, DENUNCIATI TRE PATERNESI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Come riporta il quotidiano online LA SICILIA, venerdì sera, i carabinieri di Paternò, affiancati dai “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciato tre paternesi di età compresa fra i 53 e i 30 anni per gu...

Come riporta il quotidiano online LA SICILIA, venerdì sera, i carabinieri di Paternò, affiancati dai “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciato tre paternesi di età compresa fra i 53 e i 30 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono state contestate 12 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada (multe per oltre 15 mila euro), sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 6 veicoli, ritirati 5 documenti di guida e circolazione e decurtati complessivamente 45 punti dalle patenti di guida.

Inoltre, dopo una soffiata, si è eseguita una perquisizione domiciliare in casa del 24enne paternese Sebastiano Di Mauro che ha portato al rinvenimento di due fucili calibro 12 con matricola cancellata, 5 proiettili dello stesso calibro a pallettoni, 2 passamontagna, 2 bilancini di precisione, una giacca mimetica militare con stellette, 2 dosi di cocaina. Di Mauro è stato arrestato.

I carabinieri di Misterbianco e della compagnia di Fontanarossa, invece, hanno denunciato un pregiudicato di 59 anni per evasione dai domiciliari; un 48enne e la sua convivente sorpresi a rubare attrezzature in un cantiere edile dello stradale Cravone; un 21enne per furto aggravato, che in auto aveva dei capi di abbigliamento appena rubati nel negozio “Six” del viale del Commercio. Altre tre persone sono state denunciate dopo essere state sorprese a condurre dei veicoli già sottoposti a sequestro amministrativo; inoltre sono stati segnalati alla Prefettura 6 giovani controllati nel quartiere “Milicia” e trovati in possesso di diverse dosi di “fumo” detenute per uso personale.

Sanzionati, infine, 10 automobilisti senza cintura di sicurezza e 7 motociclisti sorpresi alla guida senza casco: in questo caso è scattato il sequestro del mezzo.

