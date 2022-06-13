CONTROLLI SULLE STRADE DI CATANIA DEI CARABINIERI: MULTE PER OLTRE 90MILA EURO

I Carabinieri delle Compagnie di Catania Piazza Dante e di Catania Fontanarossa nonché il Nucleo Radiomobile sono stati impegnati, così come disposto dal Comando Provinciale di Catania, in un’estesa a...

I Carabinieri delle Compagnie di Catania Piazza Dante e di Catania Fontanarossa nonché il Nucleo Radiomobile sono stati impegnati, così come disposto dal Comando Provinciale di Catania, in un’estesa attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana del centro storico e al contrasto dell’illegalità diffusa.

In tale contesto i militari hanno concentrato la loro attenzione nelle strade del centro città, nonché nelle zone limitrofe ai principali snodi viari intensificando i controlli alla circolazione stradale.

In particolare nel quartiere “Picanello”, in via P. Nicola, via M. Scammacca e via Caduti Del Lavoro, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 3.000 euro (mancata copertura assicurativa con conseguente sequestro dei veicoli e utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida); nel centro storico sono stati contravvenzionati i conducenti di veicoli privi di copertura assicurativa, di revisione periodica nonché per essere sprovvisti dei documenti di circolazione all’atto del controllo; sanzionati gli automobilisti sorpresi alla guida di veicoli in area pedonale e di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo (con richiesta di revoca della patente di guida alla Prefettura) per un ammontare complessivo di oltre 4.000 euro; in Piazza B. Angelico, Via Passo Gravina, Piazza G. Verga (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancato possesso di documenti di circolazione, guida senza patente) per un importo complessivo di oltre 12.00 euro; in Viale Kennedy, via Zia Lisa, via Capo Passero, Via G da Verrazzano, via Fontanarossa, via Leonardo Vigo, via Alessandro Volta e in via Anagrafe di Quartiere (oltre una decina di veicoli privi di copertura assicurativa, mancato possesso dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica e guida senza patente) per un ammontare complessivo di oltre 18.000 euro.