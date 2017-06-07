CONTROLLO DEL TERRITORIO - DETTAGLI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò (CT) ieri pomeriggio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito della giurisdizione, ottenendo i seguenti risultati:
- Arrestato a Belpasso (CT) CANNIZZARO Zahran, 29enne, Sorvegliato Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, per inosservanza degli obblighi inerenti la misura preventiva. L’uomo ieri sera è stato sorpreso dai militari mentre era a piedi in via Mongibello a Belpasso;
- Arrestato a Nicolosi (CT) un 42enne, del luogo, poiché durante un controllo nel centro cittadino è stato trovato in possesso di grammi 40 marijuana ed una banconota falsa di 20 euro. L’uomo dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di banconota falsa.
Segnalato alla Prefettura di Catania un giovane per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di due grammi di marijuana.
Nel medesimo contesto operativo i militari hanno controllato 45 persone, 28 veicoli, di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo, eseguite 6 perquisizioni domiciliari ed elevate 5 sanzioni al codice della strada per un valore complessivo di 1.100 euro.
Gli arrestati sono stati ristretti ai domiciliari in di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.