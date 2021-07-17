CONTROLLO DEL TERRITORIO FRA MISTERBIANCO E CATANIA : UN ARRESTO, DENUNCE E SANZIONI

I Carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12esimo Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, con il personale di Enel Distribuzione e della Pol...

I Carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12esimo Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, con il personale di Enel Distribuzione e della Polizia Locale di Misterbianco, hanno svolto una vasta attività di controllo nel territorio di Catania e di Misterbianco finalizzato al contrasto della criminalità in genere.

Sono state effettuate numerose perquisizioni a persone d’interesse operativo e, in tale contesto, i militari hanno proceduto all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di un 44enne, residente in via Capo Passero, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

A seguito della perquisizione, infatti, nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 50 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e un grande quantitativo di bustine monouso solitamente utilizzate per il confezionamento delle singole dosi di droga. L’uomo, pertanto, è stato posto agli arresti domiliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

La ricerca, poi comunque estesa alle parti comuni dello stesso stabile, ha consentito il rinvenimento di altri 200 grammi di marijuana e 19 dosi di cocaina, già confezionata per la vendita al minuto.

Il servizio ha portato, inoltre, alla denuncia all’autorità giudiziaria di un 57enne e di un 34enne, di Misterbianco, in quanto responsabili di furto aggravato.

I tecnici incaricati, dopo aver sottoposto a verifica l’impianto elettrico delle loro rispettive abitazioni, ne hanno riscontrato l’abusivo allaccio alla rete pubblica.

Nel corso del servizio, che ha riguardato anche la verifica delle prescrizioni imposte a 19 persone detenute agli arresti domiciliari, sono stati anche sottoposti a ispezione 12 chioschi bar dei quali, ben 6, sono stati sottoposti a sanzioni amministrative per occupazione della sede stradale.

Il contemporeaneo dispiegamento di numerosi posti di controllo, in corrispondenza dei principali snodi viari, ha permesso l’identificazione di 38 persone e il controllo di 27 veicoli, con l’irrogazione di 11 sanzioni per violazioni al codice della strada.