Controllo della Finanza: il cuore non regge e muore

E' accaduto a Belpasso, vittima un 79enne che stava aiutando il figlio

Non ha retto all'emozione e il suo cuore, sofferente da tempo, si è fermato. E' morto stamani al mercato rionale di Belpasso Angelo Leone, pensionato di 79 anni deceduto dopo un controllo fiscale da parte della Guardia di Finanza al banco di cui è titolare il figlio. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che hanno invano tentato di rianimarlo. La salma è stata restituirla alla famiglia.