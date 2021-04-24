I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi del 12 Reggimento “Sicilia”, nell’ambito delle direttive del Comando Provinciale sulla scorta delle indicazioni prefettiz...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi del 12 Reggimento “Sicilia”, nell’ambito delle direttive del Comando Provinciale sulla scorta delle indicazioni prefettizie hanno svolto un vasto servizio di controllo del territorio nel quartiere catanese di Nesima e nella frazione Lineri di Misterbianco, finalizzato al contrasto della criminalità in genere ed al recepimento da parte dei cittadini delle norme per il contenimento epidemico.

La disposizione delle pattuglie sul territorio ha consentito d’identificare 52 persone e controllare 38 veicoli, rilevando 8 violazioni al C.d.S. con il conseguente sequestro amministrativo di un’autovettura.

Nel corso dell’attività i militari hanno:

- denunciato un 36enne di Misterbianco, che a bordo della sua autovettura è stato trovato in possesso di un bastone ed un sacchetto contenente bulloni metallici il cui utilizzo dichiarava essere per la propria “difesa personale”, nonché denunciato un 22enne catanese trovato alla guida della sua macchina nonostante gli fosse già stata precedentemente ritirata la patente di guida;

- segnalato 4 persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Catania poiché trovate in possesso di quantità di droga per uso personale;

- effettuato una verifica di 19 soggetti ristretti agli arresti domiciliari;

- elevato 7 sanzioni amministrative nei confronti di altrettante persone che, in violazione del coprifuoco, non avevano osservato l’obbligo del divieto di spostamento senza giustificato motivo in un comune diverso di quello di residenza, nonché per aver omesso d’indossare la prevista mascherina protettiva.