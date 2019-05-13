CONTROMANO SULL’AUTOSTRADA SIRACUSA – CATANIA: INSEGUITO E ARRESTATO DALLA POLIZIA STRADALE

Nella mattinata di oggi, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Lentini, su segnalazione della Sala Operativa, intervenivano sull’autostrada Siracusa-Catania a...

La pattuglia della Polizia Stradale intercettava un veicolo di grossa cilindrata, condotto da un uomo dall’apparente età di 40 anni e gli intimava l’alt.

Il conducente, nonostante l’alt Polizia, tentava di investire il Poliziotto e si dava alla fuga. Ne seguiva un rocambolesco inseguimento che terminava, dopo aver percorso un tratto della vecchia SS. 114, all’interno dell’Ospedale di Lentini, durante il quale l’autista del mezzo in fuga cercava più volte, con manovre pericolosissime, di seminare le autopattuglie delle forze di Polizia.

Sul posto giungevano equipaggi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Lentini che, in ausilio alle autovetture della Stradale e della Volante del Commissariato di Librino (Questura di Catania), riuscivano a bloccare ed a trarre in arresto il conducente, identificato in Orazio Privitera(classe 1977) per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’arrestato, dall’esito degli esami tossicologici eseguiti all’Ospedale di Lentini, risultava aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, pertanto, è stato denunciato anche per la guida in stato di ebbrezza da stupefacenti.