CONVOCATO PER DOMANI RIUNIONE URGENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
A cura di Redazione
10 ottobre 2020 13:44
Convocata per domani una riunione urgente del Comitato Tecnico Scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Sanità Speranza.
Sul tavolo degli esperti ci sarebbe l' impennata dei contagi di Covid dell'ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi.