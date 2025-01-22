CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZIO ASILO NIDO "MARCO POLO"

L’Amministrazione Comunale invita gli stakeholder interessati al servizio dell’asilo nido a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 10:00 presso Palazzo Alessi.Considerata l’...

Considerata l’importanza del servizio e la necessità di raccogliere le esigenze del nostro territorio, sono invitate a partecipare anche tutte le associazioni e i genitori che desiderano usufruire del servizio.

La partecipazione è fondamentale per costruire insieme un’offerta che risponda alle reali necessità della comunità.