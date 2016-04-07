COOP - Natural Salumi richiama la Coppa di testa e la Salsiccia passita

Natural Salumi richiama la Coppa di testa e la Salsiccia passita: potrebbero contenere un batterio. Per questo motivo, a titolo precauzionale, la Coop ha annunciato il ritiro dagli scaffali dei superm...

Natural Salumi richiama la Coppa di testa e la Salsiccia passita: potrebbero contenere un batterio. Per questo motivo, a titolo precauzionale, la Coop ha annunciato il ritiro dagli scaffali dei supermercati dei prodotti gastronomici Coppa di testa L. 11009B con scadenza minima 15/05/2016 e la Salsiccia Passita Romagnola L. 10715B della marca Natural Salumi. Coop ha annunciato la decisione sul suo sito, invitando “a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il cambio o il rimborso”

Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo email [email protected]