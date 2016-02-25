Coop richiama la scodella Cars per bambini
Coop ha richiamato la scodella Cars per bambini. Si tratta della stoviglia dal diametro di 14 centimetri appartenente al lotto 43529 e con riferimento 122291.
Prodotto da riportare al punto vendita
“Nonostante i controlli e le analisi allora effettuati ne permettessero la vendita”, ha scritto Coop sul suo sito, “è ora emerso che la succitata scodella presenta una migrazione di melamina che non ne permette l’uso”.
S'invitano pertanto i Clienti che hanno acquistato tali scodelle del lotto 43529 a restituirli al punto vendita.
Sarà riconosciuto loro l'importo speso o la sostituzione con un prodotto analogo.