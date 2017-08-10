COPPA ITALIA ECCELLENZA - IL SORTEGGIO
10 agosto 2017 18:48
La Lnd Sicilia ha reso noti gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia Eccellenza “Memorial Provenzano”.
Il Paternò Calcio affronterà domenica 27 agosto in casa il Scordia, ritorno il 3 settembre a campi invertiti
Queste le altre gare del girone B.
Adrano-Biancavilla. Atl. Catania-Real Aci
Caltagirone-Ragusa
Camaro-Pistunina Giarre-San Pio X
Rosolini-Avola
Sant’Agata-Città di Messina