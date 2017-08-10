95047

COPPA ITALIA ECCELLENZA - IL SORTEGGIO

La Lnd Sicilia ha reso noti gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia Eccellenza “Memorial Provenzano”.Il Paternò Calcio affronterà domenica 27 agosto in casa il Scordia, ritorno il 3 sette...

A cura di Redazione Redazione
10 agosto 2017 18:48
COPPA ITALIA ECCELLENZA - IL SORTEGGIO -
News
Sport
Condividi

La Lnd Sicilia ha reso noti gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia Eccellenza “Memorial Provenzano”.

Il Paternò Calcio affronterà domenica 27 agosto in casa il Scordia, ritorno il 3 settembre a campi invertiti

Queste le altre gare del girone B.

Adrano-Biancavilla.                             Atl. Catania-Real Aci
Caltagirone-Ragusa
Camaro-Pistunina                             Giarre-San Pio X
Rosolini-Avola
Sant’Agata-Città di Messina

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047